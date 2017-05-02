Eskişehirspor Samsunspor'a fark attı !

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, 31. hafta mücadelesinde sahasında Samsunspor'u 6-1 mağlup etti.



Eskişehirspor'un gollerini 33. dakikada penaltıdan ve 77.dakikada Erkan Zengin, 40. dakikada Hakan Çinemre, 62 ve 90+2. dakikalarda Axel Meye, 66. dakikada Bruno Mezenga kaydetti.



Samsunspor'un tek golü maçın 71. dakikasında Famoussa Kone'den geldi.



Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Eskişehirspor 55'a yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Samsunspor ise 32 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar;



8'inci dakikada Bruno'nun ortasında Kamil Ahmet kafayla vurdu, kaleci Muyters topu kornere çeldi.

32'nci dakikada Erkam Reşmen, ceza alanında Uğur İnceman'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin penaltıyı gole çevirdi: 1-0

40'ıncı dakikada Erkan Zengin'in kullandığı köşe atışından gelen topu Hakan Çinemre kafayla ağlara gönderdi: 2-0

62'nci dakikada Bruno'nun uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meye topu ağlara bıraktı: 3-0

66'ncı dakikada Hasan Hüseyin'in pasında Bruno kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 4-0.

71'inci dakikada Halil İbrahim'in pasında Kone topu ağlara gönderdi: 4-1.

77'nci dakikada Ramazan'ın pasında Erkan Zengin kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti: 5-1.

90+1'inci dakikada Erkan Zengin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Meye, maçın skorunu tayin eden golü attı: 6-1.

Maç Eskişehirspor'un 6-1 galibiyeti ile bitti.



STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Ümit Öztürk(xxx), Serkan Olguncan (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Boffın (xxx)- Kamil Ahmet (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Akaminko (xxx), Tarık Çamdal (xxx), Uğur İnceman (xxx)(Dk.72 Dorukhan xx), Hüriyet (xxx), Hasan Hüseyin (xxx)(Dk.72 Ramazan xx), Erkan Zengin (xxxx)- Meye (xxxx), Bruno (xxx)(Dk.80 Semih Şentürk)

SAMSUNSPOR: Muyters (x)- Ercan Yazıcı (x), N'Diaye (x), Murat Gürbüzerol (x), Canberk (x), Gökay İravul (x)(Dk.67 Lumu x) Vedat Bora (x)(Dk.46 Zola x), Halil İbrahim (xx), Abdulkerim Bardakçı (xx), Kone (xx), Ekram Reşmen (x)

GOLLER: Dk.32 (Penaltıdan) ve Dk.77 Erkan Zengin, Dk.40 Hakan Çinemre, Dk.62 ve Dk.90+1 Meye, Dk. 66 Bruno (Eskişehirspor). Dk.71 Kone (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin (Eskişehirspor). N'Diaye, Canberk (Samsunspor)