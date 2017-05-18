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  5. 18 Mayıs 2017 20:18

Göztepe’ye bilet müjdesi

TFF 1'inci Lig'de Play Off yolunda cumartesi günü Denizlispor ile deplasmanda kader maçına çıkacak Göztepe'ye bilet müjdesi geldi.

Göztepe’ye bilet müjdesi
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Daha önce güvenlik gerekçesiyle sarı kırmızılı taraftarlara 750 kişilik yer tahsis edilmesini kararlaştıran Denizli İl Spor Güvenlik Kurulu, Göztepe yönetiminin girişimleri sonucu bu sayıyı 2 bin 526’ya çıkardı. Başkan Mehmet Sepil’in 3 bin 600 bilet talebini fazla bulan kurulun 2 bin 526 bilet kararı da sarı-kırmızılı kulüpte memnuniyet yarattı.  Göztepeli futbolseverlerin 750 bileti tükettiği, geri kalan biletlerin ise yarın sabahtan itibaren satışa çıkacağı ifade edildi.

Başkan Sepil’in yakın çevresine, “Eskişehirspor’a 2 hafta önce 3 bin 600 bilet verilmişti. Eğer bize 750 kişilik yer ayrılsaydı, çifte standart olacaktı, hatadan dönüldü” dediği öğrenildi. Denizli Emniyeti’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle yaşanacak personel sıkıntısını Aydın, Muğla ve Uşak’tan takviye alarak çözeceği bildirildi.

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