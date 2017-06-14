Hikmet Balioğlu yeniden Manisaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Menemen Belediyespor'dan eski oyuncusu Hikmet Balioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki yönetim merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, transferin her iki taraf için de hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hikmet Balioğlu'nun, Manisaspor'un Türk futboluna kazandırdığı önemli isimlerden biri olduğunu belirten Mergen, "Burada tekrar bir çıkış yakalayarak hem Manisaspor'a hem de kariyerine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Hikmet Balioğlu ise Manisaspor'a döndüğü için büyük mutluluk yaşadığını, tek düşüncesinin Manisaspor'un başarısına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Manisaspor'da profesyonel olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Menemen Belediyespor, Altınordu, Gençlerbirliği ve Şanlıurfaspor'da da forma giydi.