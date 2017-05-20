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  5. 20 Mayıs 2017 20:47

İşte TFF 1.Lig'e veda eden takımlar !

TFF 1. Lig'de Mersin İdmanyurdu'ndan sonra Şanlıurfaspor ve Bandırmaspor da lige veda etti.

İşte TFF 1.Lig'e veda eden takımlar !
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TFF 1. Lig'de küme düşen 3 takım belli oldu.

Şanlıurfaspor, Samsunspor ve Adana Demirspor, ligi 36'şar puanda kapattılar ve 3'lü averajda geride olan Şanlıurfaspor küme düştü.

Küme düşen bir diğer takım Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Bandırmaspor oldu.

Son haftaya küme düşme hattında giren Şanlıurfaspor, Elazığspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Bu haftaya küme düşme hattında giren Büyükşehir Belediye Gaziantepspor ise Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek ligi 13. sırada noktaladı.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR , TFF 1. lig , TFF 1. Lig'de küme düşen 3 takım