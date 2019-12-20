ÖZET | Adana Demirspor 4-2 Ümraniyespor maç sonucu

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor’u ağırladı. Karşılaşma 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Adana Demirspor - Ümraniyespor maç özeti ve detayları haberimizde...

Adana Demirspor ilk yarıda 16. dakikada kendi kalesine Timur, 21. dakikada Gladky ve 26. dakikada Volkan Şen'in golleriyle 3 farkı yakaladı. 2. yarıda harekete geçen Ümraniyespor, 55. ve 81. dakikalarda Emircan'ın sayılarıyla 3-2'yi yakalasa da, beraberliği getirecek golü bulamadı. Adana Demirspor'da Vedat Bora, 90+2. dakikada, Semih Güler ise 90+7. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+9. dakikada topu kendi kalesine gönderen Gökhan Süzen, 4-2'lik skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 21 yaparken, Ümraniyespor 25 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacakken, Ümraniyespor ise evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.

ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ dakikada Adana Demirspor’un ortasında Ümraniyespor’dan Tevfik topa kafa attı ve meşin yuvarlağı kendi kalesinin ağlarına gönderdi. 1-0 dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Kosecki çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu ve içeri sert bir orta gönderdi. Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top altı pastaki Gladky’nin önünde kaldı. Gladky’nin düzgün vuruşunda Adana Demirspor farkı 2’ye çıkardı. 2-0 dakikada sol kanattan korner vuruşu kazanan Adana Demirspor’da topun başına Volkan geçti. Volkan’ın sert ortasında topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0 dakikada Ümraniyespor’da orta sahadan topu alan Emircan, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak Adana Demirspor’lu oyuncuların yanından geçerek ağlarla buluştu. 3-1 dakikada kontra atağa çıkan Ümraniyespor’da sağ kanatta topla buluşan Alaaddin, çizgiye indi ve ortasını yaptı. Altı pasın üzerinde boşta kalan Emircan’ın volesinde top ağlarla buluştu. 3-2 dakikada Adana Demirspor'da Traore, takım arkadaşı Berk'in kendisine verdiği topu ağlarla buluşturdu. 4-2 ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Ali Can Alp

Adana Demirspor: Kurtuluş, Adil, Semih, Traore, Koseck, Aias (Erdal dk. 82), Tevfik, Volkan (Berk dk. 74), Emre (Vedat dk. 55), Oleksandr, Rassoul

Yedekler: Emrullah, Tayyip, Barış, Samed, Carayol, Yusuf

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Ümraniyespor: Burak, Timur (Emre dk. 46), Valentin, Bahadır (Akabueze dk. 46), Emircan, Fernandes, Gökhan, Serkan, Alaaddin, Ghislain, Muhammed

Yedekler: Enes, Rıad, Aykut, Honore, Yunus

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Timur (dk. 16 k.k.), Oleksandr (dk. 20), Volkan (dk. 26), Traore (dk. 90+6) (Adana Demirspor), Emircan (dk. 55 ve 81) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kartlar: Vedat (dk. 90), Semih (dk. 90+5) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Tevfik, Erdal (Adana Demirspor), Muhammed, Gökhan, Emre, Valentin (Ümraniyespor)



