Rakibine yumruk attı, ortalık karıştı !

Süper Lig’e yükselmek için Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor ile Ankaragücü arasında oynanan maçta saha karıştı…

Maçın 2. dakikasında başkent ekibini 1-0 öne geçiren golü kaydeden orta saha oyuncusu Putsila, 22. dakikada Ümraniyesporlu İbrahim Akdağ’a eliyle yaptığı fiziki müdahalenin ardından karşılaşmanın hakemi Barış Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Putsila oyundan çıkarken gerginlik yaşadığı İbrahim Akdağ’a bu sefer yumruk salladı. Bunun üzerine iki ekibin yedek kulübesi de sahaya girdi ve ortalık karıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Ümraniyespor yedek kulübesinden Tarık Tekdal ile Ankaragücü yedek kulübesinden Lukasz Szukala sarı kart gördü. Karşılaşmanın 72. dakikasında da İbrahim Akdağ kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi…