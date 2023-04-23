Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Samsunspor

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, sahasında Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Samsunspor ile Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan ev sahibi ekip, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

SAMSUNSPORLU FUTBOLCULAR ALKIŞLANDI

Samsun'da maç önü futbolseverlerin görmek istediği manzaralar vardı. Maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı.

FARKLI KAZANDILAR

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Mücahit Albayrak, 54. dakikada Douglas Tanque, 63. dakikada Osman Çelik ve 66. dakikada Moriki Fofana kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 82. dakikada Anderson Cordeiro'dan geldi.

ŞAMPİYON SAMSUNSPOR

Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Samsunspor, şampiyonluğu garantiledi. Karadeniz ekibi ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile karşılaşacağı mücadelelerde hükmen galip sayılacak.