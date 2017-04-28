TFF 1. Lig'de kritik hafta

TFF 1. Lig 30. hafta maçları nefesleri kesecek. Bir yanda Süper Lig hesapları yapan diğer tarafta ligde kalma mücadelesi veren takımları zorlu bir hafta bekliyor.

Ligde lider Yeni Malatyaspor play-off mücadelesi veren Göztepe'yi ağırlarken, şampiyonluk yarşından kopmak istemeyen Eskişehirspor ligin son sırasında yer alan Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak.

İşte TFF 1. Lig'de 30. hafta programı:

28 Nisan Cuma:

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor

18.30 Sivasspor-Giresunspor

29 Nisan Cumartesi:

15.00 Denizlispor-Elazığspor

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor

18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor

30 Nisan Pazar:

16.00 Balıkesirspor-Boluspor

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor

TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor haftaya en yakın rakibine 5 puan farkla girerken Eskişehirspor ve Sivasspor 49'ar puanla 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. Düşme hattında ise 30 puanı bulunan ve 15. sırada yer alan Şanıurfaspor'u 26 puanla Gaziantep BŞ. Belediysor takip ederken 17. sıradaki Bandırmaspor ve son sıradaki Mersin İdanyurdu'nun 25'er puanı var.