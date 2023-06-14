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TFF 1. Lig'e çıkacak son takım belli oluyor

TFF 1. Lig'e çıkacak son takım belli oluyor
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TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, 1. Lig vizesi için yarın Konya'da mücadele edecek.

Türkiye'de 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerdeki son karşılaşma olan TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, yarın 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bucaspor 1928-Şanlıurfaspor karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Karşılaşmayı kazanacak ekip Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacak son ekip olacak.

 

Etiketler maç tff 1. lig tff 2. lig maç sonucu
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