TFF 1. Lig'e çıkacak son takım belli oluyor

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, 1. Lig vizesi için yarın Konya'da mücadele edecek.

Türkiye'de 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerdeki son karşılaşma olan TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, yarın 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bucaspor 1928-Şanlıurfaspor karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacak son ekip olacak.