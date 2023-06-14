TFF 1. Lig'e çıkacak son takım belli oluyor
TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, 1. Lig vizesi için yarın Konya'da mücadele edecek.
Türkiye'de 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerdeki son karşılaşma olan TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, yarın 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bucaspor 1928-Şanlıurfaspor karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Karşılaşmayı kazanacak ekip Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacak son ekip olacak.
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