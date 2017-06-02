TFF kupa finalinde sınıfta kaldı

Atiker Konyaspor’un penaltılarda Medipol Başakşehir'i yenip ilk kez Türkiye Kupası şampiyonu olduğu maçta skandal olaylar yaşandı.

Kardeş takımları Konya'ya destek vermek için kendi şehirlerindeki maça gelen Eskişehirspor taraftarları, üst tribündeki Başakşehirlilerin attığı meşaleler nedeniyle sahaya daldı. Es-Esliler, maç oynanırken yan tribüne alındı. Maç içinde sürekli yabancı madde yağdı, son penaltının ardından ise binlerce Konyalı taraftar sahaya girdi. Özellikle güvenlik eksiklikleri, organizasyonun tek sorumlusu TFF'yi hedef tahtasına oturttu.

Kulüplere ceza vermek için adeta mazeret arayan TFF'nin yaşananların faturasını nasıl ödeyeceği merak konusu. Futbol kamuoyu, “Yılda bir maç organize ediyorsunuz, onu da beceremiyorsunuz. Size kim ceza verecek” sorusunu soruyor.