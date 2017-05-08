Yeni Malatya adım adım Süper Lig'e !

48. dakikada Pote'nin penaltıdan attığı golle geriye düşen Yeni Malatyaspor, 52'de Yiğitcan Erdoğan'la eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor'un aradığı galibiyet golü ise 73. dakikada penaltıdan İrfan Başaran kaydetti.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 60 puanla yeniden liderliğe yükseldi. Malatya ekibi gelecek hafta Boluspor'u yenerse ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

34 puanda kalan Adana Demirspor ise ateş hattına bir adım daha yaklaştı. Maçın son dakikalarında Adana Demirspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Sedat Sözlü'yü istifaya davet etti. Taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attı. Olaylara, çevik kuvvet müdahale etti.

Adana Demirspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Grbic (Dk. 69 Sercan Kaya), Berkay Samancı (Dk. 79 Leroy George), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 84 Waldison), Tiago, Pote

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar (Dk. 34 Yiğitcan Erdoğan), Dialiba (Dk. 64 Amutu), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, İrfan Başaran (Dk. 83 Murat Yıldırım), Eren Tozlu

Goller: Dk. 48 Pote (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 52 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 73 İrfan Başaran (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Caner Arıcı, Dk. 50 Azubuike, Dk. 76 Amutu, Dk. 90+2 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 50 Grbic, Dk. 65 Servan Taştan, Dk. 86 Alican Karadağ (Adana Demirspor)