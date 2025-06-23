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TFF duyurdu: Lisanslı kulüp sayısı 32'ye yükseldi

TFF duyurdu: Lisanslı kulüp sayısı 32'ye yükseldi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, lisanslı kulüp sayısının 26'dan 32'ye yükseldiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2025 tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde; Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Eyüpspor, Kasımpaşa A.Ş., Başakşehir FK, Samsunspor ve Trabzonspor A.Ş.; 1. Lig'den İstanbulspor; Kadın Futbol Süper Ligi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. Kadın Futbol Takımı kulüplerine UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca; Süper Lig'den Bodrum FK, 1. Lig'den Çorum FK, Iğdır FK, Manisa Futbol Kulübü ve Ankara Keçiörengücü; 2. Lig'den Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Ankara Demirspor, Altınordu, Adana 01 Futbol Kulübü SK ve Karacabey Belediye Spor A.Ş. kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarını vermek için bugün toplandı. Buna göre; Süper Lig'den Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Alanyaspor; 2. Lig'den 68 Aksarayspor, Sarıyer, Batman Petrol Spor A.Ş. ve Fethiyespor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verildi.

Aynı toplantıda kurul, kalan kulüpler arasından eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 26/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XIV tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdi.

Böylelikle, 2025-2026 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 26'dan 32'ye yükselmiş oldu. 

DHA

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Etiketler TFF lisanslı kulüpler
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