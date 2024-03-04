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TFF'den Çaykur Rizespor'a son uyarı: Düzeltilmezse stadyum kapatılacak

TFF'den Çaykur Rizespor'a son uyarı: Düzeltilmezse stadyum kapatılacak
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TFF'den zemini en bozuk takımlardan biri olan Çaykur Rizespor'a düzeltmesi için uyarı yapıldı.

TFF yetkilileri, Çaykur Didi Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Saha zemininin düzeltilmesi için son uyarıyı yapan yetkililer, zeminin düzelmemesi durumunda stadyumun kapatılacağını aktardı.

TFF'den alınan bilgi şu şekilde;

"Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18.03 tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi."

Etiketler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor TFF uyarı zemin
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