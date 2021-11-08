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TFF'den deplasman seyircisi kararı

TFF'den deplasman seyircisi kararı

TFF, 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyuma alınacak seyirci sayısı için açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyuma alınacak seyirciler için bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada misafir takım seyircilerinin stadyuma alınmayacağı ifade edildi;

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz.

Etiketler tff deplasman
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