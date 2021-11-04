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TFF'den Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber

TFF'den Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçının pazar günü oynanması için TFF'ye yaptığı başvuru rededildi.

Süper Lig 'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş , Trabzonspor maçının Pazar oynanması için TFF'ye başvurdu.

A Spor'un haberine göre; TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti. 

 Beşiktaş, çarşamba gecesi Portekiz'de Sporting ile oynamış, gece yarısı biten maçın ardından bu akşam İstanbul'a dönmüştü.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş tff başvuru
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