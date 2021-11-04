TFF'den Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçının pazar günü oynanması için TFF'ye yaptığı başvuru rededildi.

Süper Lig 'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş , Trabzonspor maçının Pazar oynanması için TFF'ye başvurdu.

A Spor'un haberine göre; TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.

Beşiktaş, çarşamba gecesi Portekiz'de Sporting ile oynamış, gece yarısı biten maçın ardından bu akşam İstanbul'a dönmüştü.