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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu
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Süper Lig'in zirve mücadelesini etkileyecek Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu ve bilet fiyatlarının yüksekliği büyük tepkilere neden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart Pazar günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor, 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı.

Bordo-mavili takım taraftarları, bilet gişeleri önünde sıraya girip bu önemli maçta yer almak için beklemeye koyuldular. Trabzonspor - Fenerbahçe müsbakasının biletlerinin kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori: VIP Platinum - B: 6 bin TL / VIP Platinum - A/C: 5 bin TL
2. Kategori: VIP Gold: 4 bin TL
3. Kategori: VIP Silver: 3 bin TL
4. Kategori: Batı: 1000 TL
5. Kategori: Doğu Üst: 800 TL
6. Kategori: Fırtına: 750 TL
7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 400 TL

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor maç bilet
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