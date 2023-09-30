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Trabzonspor, Pendikspor engelini 2 golle aştı

Trabzonspor, Pendikspor engelini 2 golle aştı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 10 kişi tamamladığı karşılaşmada Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Onuachu ve 27. dakikada Bakasetas kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 36. dakikada Çekiçi'den geldi.

Ligde 7. maçında 4. kez sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, puanını 12'ye yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor ise 4 puanda kaldı.

Etiketler Pendikspor Trabzonspor trabzonspor pendikspor
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