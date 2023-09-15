Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Son dakika... Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş'in transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı:

Bordo-mavili ekipten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Transferin sonuçlandırılmasına ilişkin olarak Trabzonspor Kulübü'nden yapılan yeni açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

MAAŞI BELLİ OLDU

Futbolcunun maaşına ilişkin olarak yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Umut Güneş ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 8.000.000.-TL garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 9.500.000.- TL garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2027-2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

UMUT GÜNEŞ'İN KARİYERİ

Transfermarkt’a göre değeri 2.6 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Umut Güneş, merkez orta saha ve önlibero mevkilerinde forma giyiyor.

Alanyaspor formasıyla 95 maça çıkan futbolcu 6 gol attı, 5 asist yaptı.