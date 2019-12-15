Trabzonspor'da hedef Denizlispor karşısında galibiyet

Bu sezon hem Lig, hem Avrupa, hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda üç ayrı kulvarda mücadele eden, UEFA Avrupa Ligi’nde Basel ile oynadığı C Grubu’nun son karşılaşmasıyla Avrupa serüvenine nokta koyan Trabzonspor, lig ve kupaya odaklandı.

Ligde 14’üncü haftayı 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3’üncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, 15’inci hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Yukatel Denizlispor’u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

SEZONUN EN UZUN PUAN SERİSİ FIRSATI

Evinde ağırlayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan hedefleyen bordo-mavililer, bu maçı kaybetmemesi durumunda aynı zamanda bu sezonun en uzun ve en çok puan serisine ulaşacak. Ligin ilk 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan, ardından Demir Grup Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan, daha sonra yakaladığı 3 galibiyet ve bir beraberlik serisini sahasında 1-0’lık Göztepe mağlubiyetiyle noktalayan bordo-mavililer, bu maçtan sonraki süreçte çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Trabzonspor, Yukatel Denizlispor mücadelesinden puanla ayrılması durumunda sezonun en uzun puan serisine ulaşacak ve aynı zamanda üst üste en çok puan topladığı dönemi elde edecek.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları ve 3-1 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasındaki 11'inde 3 değişiklik yapabileceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın sağ bekte Serkan’ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira’ya, sol bekte sakatlanan Kamil Ahmet’in yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak’a ve orta sahada ise Abdulkadir Parmak’ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen kaptan Sosa’ya görev vermesi bekleniyor.

4 İSİM KART SINIRINDA

Bu sezon sakat oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle birçok maçta alternatif sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da kadro toparlanmaya başladı. Yusuf Sarı, Ekuban, Onazi, Mikel, Sosa gibi oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte bu sezonun en geniş kadrosuna ulaşan bordo-mavililerde, 4 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Trabzonspor’da Hosseini, Campi, Yusuf ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alırken, bu dört oyuncu Yukatel Denizlispor mücadelesinde kart görmeleri durumunda Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

DENİZLİSPOR İLE 9 YIL SONRA

2009-2010 sezonunda Denizlispor'un ligden düşmesi nedeniyle 9 sezon aradan sonra karşılaşacak Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 39’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta Trabzonspor'un 25, Yukatel Denizlispor’un ise 6 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 57 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

MUHTEMEL 11'İ

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.

(DHA)

