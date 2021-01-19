Trabzonspor'dan kritik 3 puan: Trabzonspor-Konyaspor: 3-1

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor rahat bir oyun sonunda 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Nwakaeme, 56. dakikada Flavio ve 60. dakikada Djaniny'den geldi. Konyaspor'un tek sayısını 88. dakikada Shengelia kaydetti. Trabzonspor'da 80. dakikada oyundan çıkarken sarı kart gören Lewis Baker, cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30 yaparak üst sıralara doğru bir adım daha attı. Üst üste 3. yenilgisini alan Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup ettiği mücadelede yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlıklar sarsıldı. 23. dakikada Ömer Ali Şahiner'in müdahalesinin ardından yerde kalan Abdülkadir Ömür, yapılan müdahalelerin ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

Kırık şüphesi olan Abdülkadir Ömür, MR için hastaneye götürüldü.

ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı.

Avcı, sakatlığı bulunan Hosseini'nin yerine Konyaspor maçında ilk 11'de Vitor Hugo'ya görev verdi.

Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza, sakatlığı bulunan Hosseini ile Pereira kadroya dahil edemedi. Trabzonspor'da, Süper Lig'in 16.'ncı haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamayan Vitor Hugo, ilk 11'de oynadı.



BERAT ÖZDEMİR KADROYA GİRDİ

Bordo-mavili takımda ara transfer döneminde transfer edilen Berat Özdemir, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Fraport TAV Antalyaspor maçında antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil etmediği genç futbolcu, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosuna alındı.

PEREIRA KADRODA YER ALMADI

Abdullah Avcı tarafından Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil edilen Joao Pereira, İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcunun maçı tribünden takip ettiği görüldü.

HOSSEINI'NİN MR'I ÇEKİLECEK

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesindeki antrenmanda kasığında ağrı hisseden savunma oyuncusu Hosseini'ye, MR çekilmesine karar verildi.

Daha öncede yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoperin son durumu yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

SEHIC MAÇ ÖNCESİNDE SAKATLANDI

İttifak Holding Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic, maç öncesinde yaptığı ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Sehic'in yerine kalede Eray Birniçan görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

dakikada sol kanattan atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor'da Barış Yardımcı'nın ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

dakikada Ekuban'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme'nin gelişine vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin sağından dışarıya çıktı.

dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı takip eden Nwakaeme, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedye ile sahadan ayrılan genç futbolcunun yerine Flavio oyuna girdi.