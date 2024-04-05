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Trabzonspor'dan seyircisiz oynama cezası için Tahkim Kurulu'na başvuru

Trabzonspor'dan seyircisiz oynama cezası için Tahkim Kurulu'na başvuru
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Trabzonspor, olaylı Fenerbahçe derbisi sonrasında verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasına itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından bordo-mavililere verilen 6 maç seyircisiz oynama cezası sonrası kulüp hareket geçti.

TAHKİM KURULU'NA BAŞVURUSU

TRT Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer, cezanın düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Trabzonspor, cezaya dair itiraz dilekçesini TFF'ye gönderdi.

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor tahkim kurul ceza
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