Trabzonsporlu yıldızlar Nwakaeme, Abdükadir ve Sosa maç sonu açıklamaları

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve harika bir frikik golü atan Jose Sosa, mücadelenin sonrasında konuştu.

NWAKAEME: KAZANAMAYA DEVAM ETMELİYİZ

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Nijeryalı oyuncu, "Bizim için çok önemli bir 3 puan. Kazanmaya devam etmeliyiz. Böyle rakiplere karşı oynamak zordur, rakibinmiz son dönemlerde sıkıntılı bir dönem geçiriyordu. Böyle takımların sahalarında oynamak her zaman zordur. Buraya geliş amacımız 3 puandı. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız." dedi.

Taraftarlara mesaj yollayan 30 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımız hangi deplasman maçı olursa olsun gelip destek veriyorlar. Biz burada taraftarlarımız adına, onlara mutluluk verebilmek adına çalışıyoruz. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

JOSE SOSA: ŞAMPİYONLUĞU KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir frikik golü atan Jose Sosa, mücadelenin sonrasında konuştu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Arjantinli oyuncu, "İstediğimiz galibiyeti alamadığımız son maçtan sonra buradaki 3 puan çok önemli ve gerekliydi. Bugün iyi savaştık. Başakşehir maçı var, ona da iyi hazırlanacağız. Abdüş için de çok mutluyum. Sahaya çıkmadan önce uzun süredir bizimle olamadığını ama artık bize destek olacağını söyledi, güzel bir konuşma yaptı. Onun için de çok mutluyum" dedi.

Şampiyonluk için şu anda konuşmanın doğru olmayacağını kaydeden tecrübeli yıldız, "Yolun sonuna çok var, erkenken konuşmak kolay olmaz, doğru olmaz. Mücadelenin sonunda ne olacağını bilemezsiniz ama biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz ve sonunda ne olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN

Trabzonspor'un uzun süreli sakatlığını atlatan yıldızı Abdülkadir Ömür, Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de görev alan Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrasında konuştu.

Sakatlığı sonrasında sahaya döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Uzun süreli bir sakatlıktı, yaklaşık 6 ay sonra sahaya çıktım. Allah kimseye bu sakatlığı vermesin. 11'de oynadım, hocam da sağolsun uzun süre verdi. Bugün çok şanssızdım, kendi attığım golleri kaçırdım. Çok mutluyum geri döndüğüm için, umarım Başakşehir maçında da böyle oynayıp kazanırız" dedi.

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen milli oyuncu, "Sağolsun insanlar, özellikle geçen sene altyapıdan 4 oyuncu olarak görev aldığımzıda bizi çok konuştu. Onların takdirine çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse burada şampiyonluk kazanıp, Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Zor bir görev, en iyi şekilde altından kalkacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.