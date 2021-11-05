Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu açıklandı
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, maç kadrosunu açıkladı. Bordo - mavililerin kafilesinde 3 futbolcu yer almadı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ile kart cezalısı Edgar le kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARI KESİLDİ
Trabzonspor yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 3 yıldızını keserek kadroyu açıkladı. Siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken bu davranış sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
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