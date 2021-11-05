  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, maç kadrosunu açıkladı. Bordo - mavililerin kafilesinde 3 futbolcu yer almadı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ile kart cezalısı Edgar le kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARI KESİLDİ
Trabzonspor yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 3 yıldızını keserek kadroyu açıkladı. Siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken bu davranış sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lut Gölü de yok oluyor! Son hali içler acısı
İsmail Saymaz canlı yayında ''AK Partililerin buna hakkı var mı'' diyerek sordu
Alice harikalar diyarında gerçek oldu! Tavşan yuvası sandığı delik öyle bir yere çıktı ki...
''Külliye'nin altındaki hastanede yapıldı'' deyip Erdoğan'ın geçirdiği operasyonu açıkladı
İstanbul'un gizemli anıt mezarı... İstanbullular varlığından bile habersiz!
Türkiye'nin ikinci Sümela'sı keşfedildi! İçi ilk kez görüntülendi
İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür!
Van Gölü'nden balıklar gitti, köpekler geldi...
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sevgilisiyle fena yakalandı
Pfizer ölüm riskini yüzde 89 azaltan koronavirüs ilacını duyurdu