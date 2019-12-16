Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Denizlispor'u konuk ederken, ilk yarıda Daniel Sturridge'in ağları bulan topu VAR'dan geri döndü.

dakikada defansın arkasına hareketlenen Sörloth, bekletmeden topu arka direkte bekleyen Sturridge'e yolladı ve İngiliz yıldız da rahat bir şekilde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Orta hakem Halis Özkahya golü verirken, yapılan VAR incelemesi sonrasında hem ilk pozisyonda Sörloth'un, hem de sonrasında Sturridge'in ofsayt olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

