Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbinin hakemi için flaş talep

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, “Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin iyiye doğru gittiğini belirten Serdal Adalı, “Güzel bir futbol. Güzel bir galibiyet. Tabii galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Teknik direktörümüzü ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağız” diye konuştu” diye konuştu.

‘BİZ DE DERBİ MAÇLARIMIZA AYNI YABANCI HAKEMİ İSTİYORUZ’

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin görev alacak olmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Adalı, “Federasyon Başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

Çok konuşan birisi olmadığını söyleyen Adalı, şöyle konuştu:

“Ben çok konuşan birisi değilim. Çok konuşmanın da Beşiktaş’a bir fayda getireceğine inanmıyorum. Biz Beşiktaş olarak hem bizim hem de kimsenin hakkının yenmesini istemiyoruz. Hiç böyle bir camia olmadık.”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Beşiktaş’ın maçının olduğu saatte bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunmasına da değinen Adalı, “Federasyon daha iyi bir planlama yapabilirdi. Biz de en azından dinleme fırsatı bulabilirdik” dedi.

‘GEREKLİ TAKVİYELER YAPILACAK’

Yaz transfer döneminde gerekli takviyeleri yapılacağını söyleyen Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

“Yaz dönemi için şimdiden çalışmalara başladık. Takım da şu an iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Belli bir planımız, programımız var. Buna göre hareket edeceğiz. Camiamız bunu böyle bilsin. Hiç aceleye getirmiyoruz. Takım da yavaş yavaş düzeliyor. Daha da iyiye gidecek. İnşallah önümüzdeki sezon istediğimiz, arzu ettiğimiz Beşiktaş’ı seyredeceğiz”

‘İKİSİNİ DE DAHA FAZLA SAHADA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ’

Yeni transferler Arroyo ve Ricardo’nun takıma yavaş yavaş alışacaklarını söyleyen Adalı, “Yeni transferlerimiz Keny ve Ricardo, geldikleri ülkelerdeki havanın tam zıttı ile karşılaştılar. Şanslarına geldikleri günden beri kar yağıyor. Kolay değil. Yavaş yavaş alışacaklar. İkisini de çok inanarak transfer ettik. Tabii 18- 20 yaşında genç futbolcular. Zaman gerekiyor. Taraftarlarımız da sabır gösterecek. İkisini de daha fazla sahada görmeye başlayacağız” diye konuştu.

‘BEŞİKTAŞ, TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜĞÜDÜR’

Futbolda tekelleşme olup, olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Serdal Adalı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Beşiktaş her zaman vardı. Ve Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes böyle bilsin”

DHA