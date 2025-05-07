Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında istifa yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istifa çağrılarına ilişkin, ''Ben ve arkadaşlarım söylediklerimizde aynı noktadayız'' diyerek kongreye gitmeyeceklerini açıkladı. Koç, ''İstifa etmeyi doğru bulmuyorum.'' diye konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, istifa çağrıları sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, kongreye gitmeyeceklerini yineledi.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ben ve arkadaşlarım bundan sonraki süreçle ilgili Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız. Derbi performasımız kabul edilemez. Göreve geldiğimiz UEFA'nın raporunda batmaya en yakın kulüp olarak bizden bahsediyorlardı. Sattığımız kadar satın alabiliyorduk. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Fenerbahçe bambaşka bir noktada. İki vaat verdim mali bağımsızlık ve sportif başarı.

"AZİZ BAŞKANA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Dünyanın en büyük spor kulübü anlayışını aynen devam ettirdik, üstüne koyarak da gittik. Bunun için Aziz Başkan'a da bir taraftar olarak teşekkür etmek istiyorum. Mali bağımsızlık hedefini belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyon olunmadığı zaman doğal olarak olmuyor.

"BEN TRİBÜNDE OLSAYDIM YÖNETİME DESTEK OLURDUM"

Biz, 'Pazara kadar değil, mezara kadar' kültüründen geldik. Bu jenerasyon farklı bir jenerasyon. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız.

"YAPIYA KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ"

Yasa dışı bahis, sistem ve yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık.

"BAHİSLE MÜCADELE EDEN TEK TAKIM FENERBAHÇE"

Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Başka kimse bunu merak etmiyor. Bahis varsa şike var. Toplumsal boyutu apayrı. Bizim kulübümüz bu işlerle hiç anılmadı. Biz çaycı alırken bile adamın sosyal medyasına bakıyoruz.

Dünyada halen gelmiş geçmiş ilk 5 hocadan 1'i olan Mourinho'yu getirdik. Bugün onu yerden yere vuranlar, yönetim istifa diyenler, o gün biz hocamızı getirdiğimiz zaman karşı geldiler mi? Alkışladılar, takdir ettiler.

"TARİHİMİZİN EN DEĞERLİ KADROSUNU KURDUK"

Kadromuza bakalım. Tarihimizin en değerli kadrosunu kurduk. Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. Gelmez denen insanları getirdik, devre arası da dahil buna. Hocamız teşekkür etti transferler için.

"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz."