FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası
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TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.
Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti. Adana Demirspor'un puanı böylece -3 oldu.
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