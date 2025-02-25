FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

- Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti. Adana Demirspor'un puanı böylece -3 oldu.