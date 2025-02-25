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  5. FIFA, Türk takımına 6 puan silme cezası verdi

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası
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TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

- Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti. Adana Demirspor'un puanı böylece -3 oldu.

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.

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Etiketler Adana Demirspor TFF Türkiye Futbol Federasyonu Puan silme cezası Adana Demirspor
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