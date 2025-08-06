Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho düenlediği basın toplantısında Porto'da birlikte çalıştığı Jorge Costa'nın ölüm haberini aldığı anda yıkıldı ve özyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında duygularını dile getirerek, "Takımda bazen liderleriniz vardır. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum" dedi.