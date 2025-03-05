Serdar Adalı: ''Galatasaray maçını yabancı hakem ile oynarız''

Trendyol Süper Lig'te Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan ve yabancı hakemin görev aldığı derbinin ardından TFF'ye resmi başvuruyu yapa Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz" derken, "Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de gündeme ve siyah-beyazlı ekibe dair detaylı açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"Stattaki ışıklandırma projesinin aynısını Fenerbahçe yapmış. Dedim ki, sorun bakalım onlar kaça yapmış. Fenerbahçe'nin 700 bin euro'ya yaptırdığı proje bizde 3-4 aşamalı olmak üzere, 700 bin euro'ya gelecek kısımda ise bizdeki rakam 2 katı fazlaydı.

Seçimlerden 1 hafta 10 gün öncesinden başlayan ve devam eden bir hacker saldırısı oldu. Kulübün serverlarından ne varsa silinmiş. Denetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbiri yok. E-postalar silinmiş. Raporlar silinmiş. Log kayıtları silinmiş. 'Yediği vardır' dediğiniz şeylere kadar her şey silinmiş.

'FUTBOLCUNUN BİR SUÇU YOK'

Futbolcunun bir suçu yok. 12 milyon Euro bonservis ödenmiş ama futbolcunun cebine giren bir şey yok ki. Konuşulunca futbolcu da etkileniyor. Denetim raporu devam ediyor, üstüne çalışılıyor. Yurt dışına yazı yazılıyor, kime ne ödendi gibi, araştırılıyor. Bu Beşiktaş'ın parası. 122 senede yapılan bir borç var, 1 senede bir o kadar yapılmış. İnsanın ister istemez canı yanıyor. Ödüyoruz, bu olacak yani, ondan bir şikayetimiz yok. Nerede yanlışlık var, üstüne gideceğiz. Bizden sonra gelen, şunu şöyle yaparken daha dikkatle yapsın. Sonucu olsun en azından..."

CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

"Ben sosyal medyanın tepkisiyle adam almam ve adam göndermem. Cengiz Ünder konusunu herkes yazdı çizdi. Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Sonrasında Cengiz Ünder 'İstenmediğim yere gitmeyeyim gibi' bir şeyler söylemiş menajerine."

'SOSYAL MEDYAYA KARŞI DEĞİLİM'

"Ben sosyal medya tepkisiyle hareket etmem. Organize bir şekilde trollük olayından bahsediyorum. Aksi halde sosyal medyadan inanılmaz faydalı eleştiriler geliyor. Bunlardan faydalanıyoruz. Hiç öyle sosyal medyaya karşı değilim."

'İKİSİNİN DE DERDİ BEŞİKTAŞ DEĞİL'

"Ahmet Nur Çebi'nin de Fikret Orman'ın da söyledikleri Beşiktaş'a ne fayda getiriyor? Herkes kendi derdinde. İkisinin de derdi Beşiktaş değil. Gelsinler, Beşiktaş'a bir faydaları olsun."

'FİKRET ORMAN BENİ İYİ TANIR'

"Fikret Orman beni çok iyi tanır. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor, onu da bilmiyorum. Sağında solundakilere dikkat etsin Fikret Başkan. 'Her gün Çebi kulübe geliyor' diyorsa, hemen onlara dikkat etsin."

'SOLSKJAER VE FUTBOLCULAR ÇOK MUTLU'

"Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcular, çok mutlu. Hoca çok pozitif. 1.5 yıllık sözleşmesi var. İnşallah bize dayanır. Solskjaer'in yardımcılarının her biri, bir takımı tek başına götürebilecek adamlar."

'YABANCI SAYISINI DÜŞÜRMEDEN BİRİLERİNİ GETİREMEYİZ'

"A ve B planımız vardı. A planımız, UEFA'da devam edersek şeklindeydi. Ona göre transfer düşüncemiz vardı. Elendikten sonra tamamen değişti. Santrfor ihtiyacımız, yaz transfer döneminde yine var. Kış transfer döneminde 2-3 kişi gidip, 4 kişi gelme şansı yok. Yabancı sayısını düşürmeden birilerini getirmenin imkanı yok."

'HAKEMLERDEN EN FAZLA CANI YANAN BİZİZ'

"Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yazarız ama biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını aynı hakem ekibiyle geçirmek istiyoruz. TFF'ye resmi dilekçemizi verdik, olumlu olumsuz geri dönüş gelmedi. Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız diye düşünüyorum."

SCOUT EKİBİ HAKKINDA

"Borussia Dortmund'da Sercan diye Türk arkadaş var. Scout ekibinde göreve başladı. Dortmund'dan bir tane daha Alman scout gelecek."