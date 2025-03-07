Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugün Sipay Bodrum FK - Kasımpaşa arasındaki müsabakayla başlayıp, pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesiyle sona erecek Trendyol Süper Ligi'ndeki 27'nci hafta hakemlerinin açıkladı.
İşte Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri:
7 Mart Cuma
20.30 Sipay Bodrum FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor - RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Onvo Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor - Göztepe: Burak Pakkan
16.00 ikas Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Reeder Samsunspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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