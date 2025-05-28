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  5. Volkan Demirel Fenerbahçe kararını verdi: ''Onunla birlikte çalışmam''

Volkan Demirel Fenerbahçe kararını verdi: ''Onunla birlikte çalışmam''

Volkan Demirel Fenerbahçe kararını verdi: ''Onunla birlikte çalışmam''
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Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi Volkan Demirel hakkında son dönemde ortaya atılan "Fenerbahçe'de yardımcı teknik direktör olacak" iddiaları sonrasında Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu işaret ederek "onunla birlikte çalışmam" dedi.

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel'in, teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcılığı için düşünüldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Demirel'den bu iddialara net bir yanıt geldi. Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe’ye olan bağlılığını vurgularken, geri dönüşün şekliyle ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin efsanesi Volkan Demirel, "Herkesin bir isteği var, 'Volkan Demirel orada olsun' diye. Emin olun Volkan Demirel sizden daha çok istiyor, herkesten daha çok istiyor. Volkan Demirel'in bir hedefi var, planı var. Ben zamanı geldiğinde yapacağım, gelip geçici bir dönemde de yapmayacağım. Uzun yıllar yapacağım bu işi.

 Buna hazırlanıyorum ben. Tüm bedenimle, varlığımla, yaşadıklarımla, tecrübemle ben buna hazırlanıyorum. Bugün olur, yarın olur, 10 yıl sonra olur hazırım. Buradan çıkayım desinler ki 'Gel' giderim, o başka bir şey.

Ne için gideceğim benim için daha önemli. Ben sportif direktörlük, yardımcı antrenörlük yapamam şu saatten sonra. Sportif direktörlüğü hiç düşünmüyorum. Yardımcı antrenörlüğü de yapamam derken, Mourinho ile yapmam." ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe volkan demirel Jose Mourinho mourinho
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