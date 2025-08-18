Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı. Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama oğlu Metin Şen'den geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in, Bodrum’da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşamını sürdüren 86 yaşındaki Ali Şen'in geçen Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle bir özel hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama ise oğlu Metin Şen'den geldi.

Şen, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağını aktararak, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok" dedi.

