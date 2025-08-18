  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı

Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı

Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı
Güncelleme:

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı. Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama oğlu Metin Şen'den geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in, Bodrum’da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşamını sürdüren 86 yaşındaki Ali Şen'in geçen Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle bir özel hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama ise oğlu Metin Şen'den geldi.

Şen, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağını aktararak, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok" dedi.

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler Fenerbahçe ali şen yoğun bakım Bodrum hastane yavuz donat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakkari Yüksekova'da Türkiye'nin en lezzetli mesaisi başladı Hakkari Yüksekova'da Türkiye'nin en lezzetli mesaisi başladı İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı Cem Küçük İBB operasyonlarının uzanacağı yeni belediyeleri açıkladı Cem Küçük İBB operasyonlarının uzanacağı yeni belediyeleri açıkladı Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi'' Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi'' Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu ''İmamoğlu 2'nci Erdoğan'dır'' demişti... Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını ilan etti ''İmamoğlu 2'nci Erdoğan'dır'' demişti... Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını ilan etti Survivor'un güzel yarışmacısı aracıyla uçurumdan yuvarlandı! Survivor'un güzel yarışmacısı aracıyla uçurumdan yuvarlandı!
Polis kontrolünde alkol içmediği halde alkollü çıkmıştı... Nedeni belli oldu! Polis kontrolünde alkol içmediği halde alkollü çıkmıştı... Nedeni belli oldu! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti! Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti! AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının kendisi bile artık aynada kendini tanıyamıyor! 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının kendisi bile artık aynada kendini tanıyamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz! Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz!