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Türk futbol tarihinde bir ilk: Kaptanı olduğu kulübü satın aldı

Türk futbol tarihinde bir ilk: Kaptanı olduğu kulübü satın aldı

2. Lig'de mücadelede eden Çorum FK'nın devri konusunda takım kaptanı Murat Yıldırım ile şirket yönetimi arasında anlaşma sağlandı.

Şampiyonluk hayaliyle başladığı sezonu play-off potasının dışında kapatan Çorum FK'da, kulübün devriyle ilgili somut bir adım atıldı.

Türk futbol tarihinde bir ilk

Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmek üzere.

Çorum FK'nin takım kaptanı Murat Yıldırım, sezonun bitmesiyle kulübün bağlı olduğu şirketin sahibi Fatih Özcan ile görüşmelere başladı.

Görüşmelerde sona gelindi

Son olarak Murat Yıldırım'ın menajeri ve aynı zamanda danışmanı olan Ali Gürsoy ile kulüp müdürü Özgür Yıldırım bir araya geldi.

 Çorum FK'nin satışı konusunda bir görüşme yapıldı. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve fiyat konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Şirket sahibi Fatih Özcan'ın da gelişmelerden bilgilendirilip, onayı alındı.

Etiketler futbol spor çorum fk
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