Başakşehir Fenerbahçe'yi devirdi finale yükseldi !

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

AÇILIŞ EMRE BELÖZOĞLU'NDAN



Ülker Stadı'nda oynanan rövanş maçında ilk gol 43. dakikada M.Başakşehir'den geldi. Sağ kanattan Adebayor'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin köşeye sert şutunda kaleci Volkan hemen önünde seken topu yumruklasa da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

SOW DENGEYİ GETİRDİ



Mücadelenin 71. dakikasında Lens'in sağ kanattan ortasında savunmadan iyi sıyrılan Moussa Sow meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

2 DAKİKADA 2 GOL



Mücadelenin son bölümünde goller peş peşe geldi. 86'da Cengiz'in derinlemesine pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Holmen, takımını öne geçiren golü kaydetti. Gol sonrası gelişen ilk tehlikeli atakta ise F.Bahçe golü buldu. 88'de soldan ceza sahası içine yapılan ortada van Persie topla buluştu ve meşin yuvarlağı etkisiz bir şutla kaleye gönderdi. Kaleye doğru yönelen topa ayak ucuyla dokunan Ozan, Volkan Babacan'ı yanılttı ve maçı uzatmalar götüren golü kaydetti.

Maç 2-2 bitince uzatmalara gitti ve 30 dakikalık bölümde de denge bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Başakşehir rakibine penaltı atışlarında 10-9 üstünlük sağlayarak finalde Konyaspor’un rakibi olmayı başardı.

İŞTE PENALTI ATIŞLADI

- Josef de Souza penaltı atışını kaçırıyor ve Başakşehir Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdırıyor: 9-10

-Adebayor penaltı atışını gole çevirdi. 9-10

- Kjaer penaltı atışını gole çevirdi. 9-9

- Holmen penaltı atışını gole çevirdi. 8-9

- Sow penaltı atışını gole çevirdi. 8-8

- Emre Belözoğlu penaltı atışını gole çevirdi. 7-8

- Volkan Demirel de penaltı atışını kaçırdı. 7-7

- Volkan Babacan penaltı atışını kaçırıyor. 7-7

- Hasan Ali Kaldırım penaltı atışını gole çevirdi. 7-7

- Attamah penaltı atışını gole çevirdi. 6-7

- Skrtel de penaltı atışını kaçırıyor. 6-6

- Napoleoni penaltı atışını kaçırıyor. 6-6

- Neustadter penaltı atışını gole çevirdi. 6-6

- Holmen penaltı atışını gole çevirdi. 5-6

- Volkan Şen penaltı atışını gole çevirdi. 5-5

- Cengiz Ünder penaltı atışını gole çevirdi. 4-5

- Lens penaltı atışını gole çevirdi. 4-4

- Adebayor penaltı atışını gole çevirdi. 3-4

- Mehmet Topal penaltı atışını dışarıya vurdu 3-3

- Epureanu penaltı atışını gole çevirdi. 3-3

- Josef de Souza penaltı atışını gole çevirdi. 3-2

- Mustafa Pektemek penaltı atışını gole çevirdi. 2-2

- Kjaer penaltı atışını gole çevirdi. 2-1

- Visca'nın penaltısını Volkan Demirel Kurtardı. 1-1

- Sow penaltı atışını gole çevirdi. 1-1

- Emre penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

120'Hakem Halil Umut Meler uzatma bölümünün bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor. Son finalisti penaltı vuruşlarının sonucu belirleyecek.



120'Dördüncü hakemin işareti ile uzatma bölümünün sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

120'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Jeremain Lens rakibi Alexandu Epureanu tarafından düşürülüyor. Pozisyon sonrasında Alexandu Epureanu sarı kart ile cezalandırılıyor.

117'Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Edin Visca doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

115'Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Jeremain Lens ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunmadan seken top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

113'Sarı lacivertlilerde Ozan Tufan kısa süreli sakatlık geçiriyor.

110'Volkan Demirel'in tedavisi sonuçlanıyor ve tecrübeli eldiven oyuna devam ediyor.

105'Hakem Halil Umut Meler ilk uzatma devresinin bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

104'Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Şener Özbayraklı oyundan alınırken yerine Roman Neustadter oyuna dahil oluyor.

103'Ceza yayının gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Volkan Demirel'in üzerine gidiyor.

101'Orta alandan gelişen atakta Emre Belözoğlu havadan pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Stefano Napoleoni'ye gönderiyor. Stefano Napoleoni altıpas sol çaprazından vuruşunu yapıyor. Kaleci Volkan Demirel'den seken top penaltı noktası sol çaprazındaki Mustafa Pektemek'in önüne düşüyor. Mustafa Pektemek gelişine vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel sağ köşeye uzanarak bir kez daha gole engel oluyor.

97'Medipol Başakşehir'de Edin Visca rakibi Simon Kjaer'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

96'Ozan Tufan'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen topu sürerek sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gidiyor.

91'Uzatma bölümünün ilk devresi Medipol Başakşehir'in vuruşu ile başlıyor.

90'Hakem Halil Umut Meler müsabakanın normal süresinin bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor. Maç uzatma bölümü ile devam edecek.

90'Ceza yayının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Alexandu Epureanu geriye doğru kafa vuruşunu yapıyor ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanını terk ediyor.

90'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 4 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

87'GOOOLL!! Fenerbahçe, Ozan Tufan ile beraberliği yakalıyor! Sol kanattan gelişen atakta Josef De Souza son çizgiye inmeden topu penaltı noktasına doğru çeviriyor. Bu noktada bulunan Robin Van Persie pasını sağ kale direğinin hizasındaki altıpas çizgisindeki arkadaşı Ozan Tufan'a gönderiyor. Ozan Tufan'ın vuruşunda top sağ üst köşeden filelerle buluşuyor.

86'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Samuel Holmen ile öne geçiyor! Mustafa Pektemek'in ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Samuel Holmen altıpas sol çaprazından vuruşunu yapıyor ve topu sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

85'Samuel Holmen'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder topu penaltı noktasına doğru çeviriyor ancak bu top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

84'Konuk ekip turuncu laciverliler bu dakikalarda tüm hatları ile rakip yarı alanda bulunuyor.

81'Sarı lacivertlilerde Robin Van Persie rakibi Cengiz Ünder'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

79'Medipol Başakşehir cephesinde iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Uğur Uçar ve Alparslan Erdem oyundan alınırken yerlerine Stefano Napoleoni ve Samuel Holmen oyuna dahil oluyor.

76'Ceza yayı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak bu top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

71'GOOOLL!! Fenerbahçe, Moussa Sow ile beraberliği yakalıyor! Sağ kanatta topla buluşan Jeremain Lens ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Moussa Sow sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.68'Orta alandan aldığı pas ile topla birlikte hareketlenen Edin Visca cepheden ceza sahasına giriyor ve sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel sağ köşeye uzanıyor ve bu topu çıkartıyor.

66'Sarı lacivertliler kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

63'Robin Van Persie'in pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Moussa Sow yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan sekerek kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

61'Fenerbahçe cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alper Potuk oyundan alınırken yerine Ozan Tufan oyuna dahil oluyor.

59'Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Josef De Souza ceza yayı sol tarafından vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Volkan Babacan'ın üzerine gidiyor.

57'Ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu pasını sağ kanatta bulunan arkadaşı Cengiz Ünder'e gönderiyor. Cengiz son çizgiye inerek ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

54'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Edin Visca ceza sahasına girer girmez ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak bu top sol kale direğinin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

51'Sarı lacivertlilerde Mehmet Topal yüzüne topun sert bir şekilde isabet etmesinden sonra kısa süreli sakatlık geçiriyor.

49'Fenerbahçe'de Alper Potuk orta alan mücadelesinde rakibi Joseph Attamah'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşı ile başlıyor.

45'Hakem Halil Umut Meler ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

42'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile öne geçiyor! Emmanuel Adebayor'un pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu sol ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ve Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen top sol köşeden filelerle buluşuyor.

40'Şener Özbayraklı'nın savunma arkasına havadan gönderdiği topu sağ kanatta kontrol eden Jeremain Lens ceza sahasına girmeden ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak Moussa Sow bu topa yetişemiyor.

36'Edin Visca'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Uğur Uçar ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor ancak bu topu savunmada Şener Özbayraklı karşılıyor.

33'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken konuk ekip Medipol Başakşehir'in topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

30'Medipol Başakşehir'de Uğur Uçar rakibi Jeremain Lens'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

28'Jeremain Lens'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Robin Van Persie yerden sert vuruyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

23'Jeremain Lens'in ara pası ile sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk son çizgiye inerek ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Savunmada Bekir İrtegün'den seken top penaltı noktası üzerindeki Robin Van Persie'ye doğru gidiyor. Robin Van Persie gelişine vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş hiç istediği gibi olmuyor ve top kalenin sol tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

21'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Robin Van Persie pasını sağ çaprazdaki arkadaşı Jeremain Lens'e gönderiyor. Jeremain Lens ceza sahasına giriyor ve tekrar Robin Van Persie'i görmek istiyor ancak savunma son anda araya giriyor.

18'Ceza yayının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu pasını sol kanattaki arkadaşı Alparslan Erdem'e gönderiyor. Alparslan Erdem ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

14'Emmanuel Adebayor'ın kısa pası ile sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in pozisyonu ofsayt.

11'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Marcio Mossoro pasını veriyor ve topla buluşan Edin Visca sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor. Tecrübeli oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından şansını deniyor ancak top savunmadan tekrar kendisine geliyor. Edin Visca müsait pozisyonda bir kez daha yerden vuruşunu yapıyor bu kez kaleci Volkan Demirel sağ köşeye uzanarak mutlak bir golü önlüyor.

9'Konuk ekip Medipol Başakşehir kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

6'Cengiz Ünder'in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Edin Visca topu ceza yayı içerisine kadar sürüyor ve yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Volkan Demirel'in üzerine gidiyor.

3'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Belözoğlu ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

1'Ceza yayı gerisinde topu önünde bulan Şener Özbayraklı bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Babacan sağ köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir 2-2’nin rövanşında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Sezonu kupasız kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, 2-2’nin avantajını kullanmak istiyor. Başakşehir ise Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının yanında kupada da finali görmeyi hedefliyor.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Bekir, Epureanu, Alparslan, Emre Belözoğlu, Attamah, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor