Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Avrupa'daki rakiplerini geride bırakmayı başarırken Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yükselişi de sürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor adını bir üst tura yazdırırken UEFA'nın ülke başarı sıralaması da değişti.
İşte bu hafta oynanan maçlarla Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki sırası ve puanı:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.300
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.899
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- İsviçre: 28.475
12- TÜRKİYE: 28.350
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750
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