Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Avrupa'daki rakiplerini geride bırakmayı başarırken Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yükselişi de sürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor adını bir üst tura yazdırırken UEFA'nın ülke başarı sıralaması da değişti.

İşte bu hafta oynanan maçlarla Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki sırası ve puanı:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750