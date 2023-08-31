Twente - Fenerbahçe maçıonın ilk 11'leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5-1 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında bu akşam deplasmanda Twente ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında bu akşam Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

TWENTE: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfwinkel, Rots, Ugalde, Vlap

YEDEKLER: El Maach, Tyton, Naci Ünüvar, Van Hoorenbeeck, Mesbahi, Rots, Besselink

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz, Dzeko, Tadic

YEDEKLER: Doğukan, Furkan, Djiku, Kent, King, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Batshuayi, Bartuğ, Ahmet, Szymanski

AVRUPA KUPALARINDA MAÇ BAŞINA 4 GOL

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve rakip filelere 20 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü.

Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOK

Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Luan Peres'in ise kadroda yer alması bekleniyor.