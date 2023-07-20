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Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibibelli oldu.

Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile Arnavutluk temsilcisi KF Tirana arasındaki ilk maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Rövanş için bugün bir kez daha karşı karşıya gelen iki takımdan KF Tirana, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek adını 2. ön eleme turuna yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Beşiktaş, KF Tirana ile ilk maçını 27 Temmuz'da Beşiktaş Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş konferans lig
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