Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Maribor'a konuk olurken maçın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi elemelerinde bir üst tur içim mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları için nefesler tutuldu. Temsilcilerimizin ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE-MARİBOR

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için Slovenya'da.

Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Maribor'a 21.15'te konuk olacak.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Becao sakatlıkları sebebiyle rövanş maçı kadrosunda yok.

TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Serdar Aziz, Nazım, Gustavo, Lincoln, Arao, Emre, Mert Hakan, Burak ve Serdar Dursun ile yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder ise UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.

Fenerbahçe rakibini elerse Play-off'ta Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Repas, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic

BEŞİKTAŞ-NEFTÇİ

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor.

Siyah beyazlılar 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Neftçi Bakü'yü saat 21.00'de konuk edecek.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve UEFA listesine henüz dahil edilmeyen Milot Rashica ve Alex Chamberlain dışında eksik bulunmuyor.

TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Beşiktaş, turu geçmesi durumunda play-off'ta Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor'da yayınlanacak.

İLK 11

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş, Onana, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka

Neftçi: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief, Jaber, Makhmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare

OSİJEK-ADANA DEMİRSPOR

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.

Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.

Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Opus Arena

Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson (İngiltere)

Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Briek, Bukvic, Lovric, Mierez

Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye