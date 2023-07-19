Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı

Türkiye'yi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un temsil edeceği UEFA Konferans Ligi'nde maç tarihleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçlarını oynayacakları tarihler belli oldu.

26 Temmuz Çarşamba

21.00 Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru kazanananı

27 Temmuz Perşembe

20.30 Cluj - Adana Demirspor kazanananı

21.00 Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana galibi kazanananı