Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı
Türkiye'yi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un temsil edeceği UEFA Konferans Ligi'nde maç tarihleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçlarını oynayacakları tarihler belli oldu.
26 Temmuz Çarşamba
21.00 Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru kazanananı
27 Temmuz Perşembe
20.30 Cluj - Adana Demirspor kazanananı
21.00 Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana galibi kazanananı
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