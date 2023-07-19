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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı
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Türkiye'yi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un temsil edeceği UEFA Konferans Ligi'nde maç tarihleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçlarını oynayacakları tarihler belli oldu.

26 Temmuz Çarşamba
21.00 Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru kazanananı

27 Temmuz Perşembe
20.30 Cluj - Adana Demirspor kazanananı
21.00 Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana galibi kazanananı

 

Etiketler maç uefa uefa konferans ligi konferans ligi
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