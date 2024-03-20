UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber

UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelesi için Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjdeli haber geldi.

Union SG’yi eleyerek UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

11 Nisan’da Yunanistan’da oynanacak olan ilk maçta Fenerbahçe taraftarı tribün cezası nedeniyle tribündeki yerini alamayacak.

Yunan basınında çıkan haberlere göre aynı durum 18 Nisan’da İstanbul’da oynanacak olan rövanş maçında da olacak.

Eşleşmeyi yüksek riskli bulan UEFA Olympiakos taraftarının deplasmanda yer alamayacağını Yunan ekibine bildirdi.