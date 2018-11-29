Astana 0 - 1 Dinamo Kiev

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 5. haftasında, TSİ 18.50'de başlayan gruplardaki iki karşılaşma sona erdi.

K Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, deplasmanda Kazakistan ekibi Astana'yı 29. dakikada Benjamin Verbic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 11'e çıkartan Dinamo Kiev, grubu lider tamamlamayı garantileyerek adını son 32 turuna yazdırdı.

G Grubu'nda ise Rapid Wien, Rusya deplasmanında Spartak Moskova'yı 2-1 yendi. Avusturya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 80. dakikada milli futbolcu Mert Müldür ve 90+1'inci dakikada Philipp Schobesberger atarken, Rus ekibinin tek golünü ise 20. dakikada Ze Luis kaydetti.

Bu sonuçla Rapid Wien, puanı 7'ye çıkararak maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi.

