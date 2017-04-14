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  1. 14 Nisan 2017 16:51

Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Babel

Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olympique Lyon'a 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın "en iyi oyuncusu" oldu.

Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Babel
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Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın "en iyi oyuncusu" seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların konuk olduğu Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a 2-1 yenildiği karşılaşmada fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 34'ünü alarak çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.

Hollanda ekibi Ajax'ın Alman temsilcisi Schalke 04'ü 2-0 yendiği müsabakanın gollerine imza atan Davy Klaassen, yüzde 30 oyla ikinci sırada yer aldı.

İngiliz temsilcisi Manchester United'ın Belçika ekibi Anderlecht ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golüne imza atan Henrikh Mkhitaryan, oyların yüzde 25'iyle en iyi üçüncü oyuncu oldu.

İspanyol ekibi Celta Vigo'nun Belçika'nın Genk takımını 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir gol ve bir asiste imza atan Iago Aspas ise yüzde 10 oyla dördüncü ve son sırada kendine yer buldu.
 
 
 

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