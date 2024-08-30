Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Tottenham (İngiltere)

Ajax (Hollanda) (D)

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda) (D)

Dinamo Kiev (Ukrayna)

Malmö (İsveç) (D)

Elfsborg (İsveç)

RFS (Letonya) (D)

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Manchester United (İngiltere),

Slavia Prag (Çekya) (D),

Olimpik Lyon (Fransa),

AZ Alkmaar (Hollanda) (D),

Union Saint-Gilloise (Belçika),

Midtjylland (Danimarka) (D),

Athletic Bilbao (İspanya)

Twente (Hollanda) (D)

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Ajax (Hollanda) (D)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Olimpik Lyon (Fransa) (D)

Malmö (İsveç)

Bodo/Glimt (Norveç) (D)

Athletic Bilbao (İspanya)

Twente (Hollanda) (D)

TURNUVA FORMATI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025