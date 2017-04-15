Beşiktaş'ı kahreden 14 Nisan tesadüfü !

Fransız basını, Olympique Lyon'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesine geniş yer ayırırken, Fabricio'nun yaptığı hataya dikkat çekti. France Football, "Lyon, Fabri'ye teşekkür edebilir" başlığını atıp, İspanyol kalecinin hatası Lyon'a galibiyeti getirdi" diye yazdı. İngiliz The Sun gazetesi de Fabricio'nun yaptığı hatayla maçın kaderini etkilediğine vurgu yapıp, "Fabri'nin korkunç hataları, 2 dakikada 2 golle Lyon geri döndü" yorumunda bulundu. Hakem Lahoz'un da hatalı gol sonrası Fabri'yi teselli etmesine de yer verildi.



14 NİSAN KABUS GİBİ



Fabri gibi Fevzi de 14 Nisan 2000'de Galatasaray maçında topu ıskalayınca Beşiktaş şampiyonluktan olmuştu.