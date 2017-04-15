Lyon-Beşiktaş maçının öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarak Fransa Milli Takımı eski teknik direktörü Raymond Domenech'ten ağır ifadeler geldi.

Mücadeleyi Europe 1'a yorumlayan Domenech, "Buna kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunlar hayvan, bunlar vahşi. Bunlar zihinsel engelli. Bunların yaptıkları suç." diyerek sert bir giriş yaptı.

Raymond Domenech, "1000'den fazla polis ve güvenlik var ve istediklerini yapabiliyorlar. Sahaya ses bombalarıyla, torpillerle girmek isteyip giriyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Buna hemen bir reaksiyon vermeliyiz. Bunları önce toplum gözünde küçültecek, daha sonra hak ettikleri cezaları vereceksiniz." diyerek sözlerini noktaladı.

Sahaya giren taraftarlar ve çıkan olaylar nedeniyle 45 dakika geç başlayan Lyon-Beşiktaş maçının ardından polis 12 taraftarı tutukladığını açıkladı.