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  1. 14 Nisan 2017 01:07

Çeyrek final müthiş maçlara sahne oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçları sona erdi.

Çeyrek final müthiş maçlara sahne oldu
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Temsilcimiz Beşiktaş 45 dakika geç başlayan maçta deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu.

İngiliz temsilcisi Manchester United ise deplasmanda Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı.

Gecenin en gollü maçı olarak kayıtlara geçen karşılaşmada Celta Vigo evinde Belçika temsicisi Genk'i 3-2 mağlup etti.

Hollanda temsilcisi Ajax ise Klaassen'in attığı gollerle Schalke'yi 2-0 yendi.

İŞTE İLK MAÇLARIN SONUÇLARI:

Lyon: 2 - Beşiktaş: 1

Anderlecht: 1 - Manchester United: 1

Celta Vigo: 3 - Genk: 2

Ajax: 2 - Schalke: 0

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