Çeyrek final müthiş maçlara sahne oldu

Temsilcimiz Beşiktaş 45 dakika geç başlayan maçta deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu.
İngiliz temsilcisi Manchester United ise deplasmanda Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı.
Gecenin en gollü maçı olarak kayıtlara geçen karşılaşmada Celta Vigo evinde Belçika temsicisi Genk'i 3-2 mağlup etti.
Hollanda temsilcisi Ajax ise Klaassen'in attığı gollerle Schalke'yi 2-0 yendi.
İŞTE İLK MAÇLARIN SONUÇLARI:
Lyon: 2 - Beşiktaş: 1
Anderlecht: 1 - Manchester United: 1
Celta Vigo: 3 - Genk: 2
Ajax: 2 - Schalke: 0