Fenerbahçe kadro listesini UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe yapılan son transferler sonrası kadro listesini tamamlayarak UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'de UEFA'ya verilecek liste öncesinde orta saha ve sol beke takviye yapılması gündemdeydi ancak sarı-lacivertlilerin yaptığı girişimler sonuçsuz kalınca, listeye son olarak Amrabat eklenerek son kadro listesi UEFA'ya bidirildi.

Burhan Kızılhan duyurdu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Bugün itibariyle, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Kızılhan açıklamasının devamında, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun öncülüğünde, taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine yürüyecek kimliğe sahiptir. Fenerbahçe’nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir. Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte; Futbol Takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum. Büyük taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle Teknik Direktörümüz Mourinho ve armamız için mücadele eden Futbol Takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.