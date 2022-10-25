Fenerbahçe - Rennes maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubunda Fenerbahçe-Rennes maçını Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci haftasında Fransız ekibi Rennes ile perşembe günü oynayacağı müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ile Milos Simovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrija Stojanovic.