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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli oldu.

Kura sonuçlarına göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp takımlarıyla eşleşirken, Galatasaray E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

A Grubu
Lyon
Rangers
Sparta Prag
Brondby

B Grubu
Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz

C Grubu
Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia Varşova

D Grubu
Olympiakos
E. Frankfurt
Fenerbahçe
Royal Antwerp

E Grubu
Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
Galatasaray

F Grubu
Braga
Kızılyıldız
Ludogorets
Midtjylland

G Grubu
Bayer Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencvaroş

H Grubu
Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Wienna

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray galatasaray kura fenerbahçe uefa Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
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