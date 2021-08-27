Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli oldu.

Kura sonuçlarına göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp takımlarıyla eşleşirken, Galatasaray E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

A Grubu

Lyon

Rangers

Sparta Prag

Brondby

B Grubu

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

C Grubu

Napoli

Leicester City

Spartak Moskova

Legia Varşova

D Grubu

Olympiakos

E. Frankfurt

Fenerbahçe

Royal Antwerp

E Grubu

Lazio

Lokomotiv Moskova

Marsilya

Galatasaray

F Grubu

Braga

Kızılyıldız

Ludogorets

Midtjylland

G Grubu

Bayer Leverkusen

Celtic

Real Betis

Ferencvaroş

H Grubu

Dinamo Zagreb

Genk

West Ham United

Rapid Wienna

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.