  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. 20 Temmuz 2017 22:56

Fenerbahçe'nin rakibi Strum Graz oldu !

Avrupa Ligi'nde Mladost Podgorica'yı 1-0'ın rövaşında 3-0 yenen Sturm Graz, 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Fenerbahçe'nin rakibi Strum Graz oldu !
A+ A-

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu.

Avusturya ekibi, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda; Karadağ temsilcisi Mladost Podgorica'yı 1-0'ın rövaşında 3-0'lık skorla eledi. Galibiyeti getiren golleri; 33. dakikada Thorsten Röcher, 39 dakikada Philipp Zulechner ve 46. dakikada Deni Alar kaydetti.

Sturm Graz'ı tanıyalım

Avusturya Bundesliga'da mücadele veren Sturm Graz, kulüp tarihinde 3 defa lig şampiyonu oldu. 1909 yılında kurulan siyah-beyazlı takım, maçlarını 15 bin 400 kişilik UPC Arena'da oynuyor. Franco Foda'nın yönetiminde bulunan Sturm Graz, geçen sezonu 10 takımın yer aldığı ligde 3. sırada tamamladı.

Toplam kadro değeri 14,25 milyon Euro olan Avusturya ekibinin en pahalı futbolcusu (1,75 milyon Euro) ise Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis.

strum graz , fenerbahçe , uefa avrupa ligi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM